Кемерово, 5 июня, 2019, 05:57 — ИА Регнум. Мусороперерабатывающий завод будет построен на ул. Шатурская в Заводском районе Кемерова. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Кузбасса, площадку власти определяли совместно с региональным оператором по обращению с отходами зоны «Север» ООО «Чистый Город Кемерово».

U.S. Navy На мусоросжигательном заводе

«Земельный участок площадью 4,5 га полностью соответствует всем требованиям под строительство и размещение объекта мусоропереработки: санитарно-защитная зона участка составляет более 1 км до жилых объектов, площадка располагает подъездными путями и необходимыми коммуникациями. Кроме того, площадка находится сравнительно недалеко от предполагаемого места проектирования нового полигона», — уверяют власти.

Отмечается, что запуск завода мощностью 400 тыс. тонн в год позволит сократить объём поступающих на полигоны отходов до 40%. Этого собираются достигать за счёт глубокой переработки и сортировки отходов. Извлеченное вторичное сырье (картон, ПЭТ, пластик, стекло и металл) будут отправлять на дальнейшую переработку, инертные материалы — на переработку в альтернативные виды топлива типа РДФ, либо методом биокомпостирования — в почву-грунт.

По предварительным подсчетам, объем финансирования оценивается в 450 млн рублей: 320 млн рублей — на закупку оборудования, 130 млн рублей — на инфраструктуру.

Завод будет строиться на средства регионального оператора «Чистый город Кемерово» и инвестора. В региональную администрацию уже направлено письмо о заключении государственно-частного партнерства. Строительство планируют начать в конце 2019 года, а плановые сроки ввода — конец 2020 года.

Отметим, что согласно территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, которая утверждена в сентябре 2016 года, Кузбасс поделен на две зоны: «Юг» и «Север». Зона «Юг» включает в себя 11 городов и районов с населением около 1,2 млн человек. Оператором здесь выступает компания «Экотек». В зону «Север» входят 23 территории, включая Кемерово, с населением порядка 1,5 млн человек. Здесь оператор — организация «Чистый город Кемерово» — приступит к работе 1 июля 2019 года.