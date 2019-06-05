Осло, 5 июня, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Гражданин России задержан в Осло после нападения с ножом на мужчину из Филиппин, передаёт NRK.

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Уточняется, что нападение и задержание произошли в районе Грюнерлокка в ночь на 4 июня. К делу приобщена видеозапись очевидца, на которой он кричал «Аллах Акбар».

Задержанного обвиняют в попытке убийства гражданина Филиппин. Не исключено, что российский гражданин находился в момент инцидента под воздействием наркотического вещества.

Версия теракта пока не рассматривается. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.