Москва, 5 июня, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Уничтожая собственную историю, Россия уничтожает себя сегодняшнюю, а значит, и свое будущее, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Вид на трибуну Мавзолея Ленина во время Парада Победы. 24 июня 1945

"Начинать надо с того, чтобы принимать Парад Победы на Мавзолее, а не на завешенном этом странном здании… В этом есть уже какая-то ясность. Когда эта двойственность присутствует, она присутствует во всём… История потеряна, она превратилась в некую такую мантру, которая с удовольствием повторяется», — заявил Шахназаров.

По его словам, из этой двусмысленности нынешней России и проистекает отношение к нашей стране не как к главному победителю во Второй мировой войне, а история начинает переписываться Западом.

«Сегодня можно говорить, что мы эту память в большой степени проиграли. Действительно, на Западе мне много раз доводилось видеть, как люди уже не знают о роли Советского Союза… Я думаю, что это делается в большей степени, чтобы Россия не находилась в Совете Безопасности ООН», — заявил Шахназаров, отметив, что именно для этого идет приравнивание СССР и нацистской Германии.

Напомним, что 4 июня вышла статья министра иностранных дел России Сергея Лаврова «О Дне Победы» в журнале «Международная жизнь», в которой российский политический деятель заявил, что переписывание истории Великой Отечественной войны и вычеркивание из рядов победителей Советского Союза не принесет плодов, потому что «огонь правды не затушить».

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