Россию обругали и обвинили в поиске способов ослабления НАТО: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 июня, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Обругав Россию, Зеленский заявил о готовности к переговорам с ней;
- На Украине рассказали о циничном «договорняке» Зеленского с Верховной радой;
- Анкаре вновь предложили выбирать между С-400 и F-35;
- В Госдуме готовится пакет законопроектов об отмене «банковского рабства»;
- Совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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