Москва, 5 июня, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Самым закрытым в России является Министерство науки и высшего образования, сообщается в докладе Счётной палаты РФ «Открытость государства в России».

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Это министерство не выкладывает на сайт сведения о своих функциях, не указывает даты создания и изменения материалов. Кроме того, на сайте этого ведомства нет раздела с открытыми данными.

Также нарекания вызвал сайт Минпросвещения РФ, где отсутствует версии для слабовидящих, большая часть страниц в разделе «Деятельность» не открывается. Самыми открытыми являются Министерство внутренних дел, Минкультуры РФ, Минфин РФ и Минэнерго.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня Счётная палата уличила ФАС в нарушениях.