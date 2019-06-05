Пекин, 5 июня, 2019, 05:10 — ИА Регнум. Ливни, серьёзная засуха, наводнения, а также чередование того и другого ожидается в бассейне реки Хуанхэ в Китае в текущем году, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

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Согласно информации метеорологов, больше всего осадков ожидается у истоков, а также в южной части среднего течения реки Хуанхэ. При этом в остальных частях бассейна реки дождей будет минимум, что может привести к сходу оползней и паводкам одновременно.

Эксперты также отмечают, что на реке Хуанхэ уже 36 лет подряд не наблюдалось крупных паводков мощностью более 10 тыс. кубометров в секунду, что резко повышает риск их возникновения.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство водных ресурсов Китая предупреждает о рисках серьезных наводнениях на реках Янцзян, Хуайхэ, Сицзян, Бэйцзян, Чжуцзян и Миньцзян.