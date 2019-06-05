Москва, 5 июня, 2019, 04:35 — ИА Регнум. Доля группы компаний «Севергрупп» в капитале «Ленты» достигла 78,73%, сообщили в пресс-службе компании.

Brateevsky Гипермаркет «Лента»

«До 13:00 (по лондонскому времени) 4 июня «Севергрупп» получила действительные акцепты в рамках предложения в отношении ценных бумаг «Ленты», которые совокупно с другими ценными бумагами «Ленты», которыми владеет «Севергрупп» (включая ГДР на акции «Ленты», приобретенные у TPG и EBRD), в совокупности представляют более чем приблизительно 78,73% прав голоса в «Ленте», — сообщили в пресс-службе.

Ранее, 30 апреля, «Севергрупп» получила 41,9% акций «Ленты», купив их у Европейского банка реконструкции и развития (7,47% акций) и TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг).

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