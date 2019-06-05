Новокузнецк, Кемеровская область, 5 июня, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Замеры воздуха в Новокузнецке показали, что наибольшая концентрация вредных веществ в атмосфере скапливается летом и связана она, прежде всего, с особенностями городской инфраструктуры, наличием крупных промышленных предприятий, а также с тем, что летом снижается скорость ветра и образуются так называемый «застой». Об этом рассказал профессор университета Конкук Янг Сан Ву, который в составе корейской делегации прибыл накануне, 4 июня, в Кузбасс, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Загрязнение атмосферы

Отметим, что делегация прибыла в сибирский регион в рамках долгосрочного сотрудничества между Республикой Корея и Кемеровской областью по вопросам экологии. В её составе специалисты компании Korean Environmental Corporation («Кореан Энвайроментал Корпорейшн») и университета Конкук (Корея). Ранее по просьбе губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва представители Кореи приступили к изучению проблемы загрязнения воздуха в Новокузнецке.

После получения данных корейские специалисты рекомендовали кузбасским властям внедрить автоматическую технологию мониторинга загрязнения воздуха. Это, по их словам, позволит собирать пробы с использованием газоанализатора и анализатора пыли и непосредственно измерять концентрацию загрязнителей воздуха.

По их мнению, сбор и обработка данных должны производится централизованно, а для этого в Новокузнецке необходимо модернизировать наблюдательную сеть. Для более равномерного покрытия и качественного мониторинга к существующим восьми стационарным метеопостам, которые есть в городе, они предложили установить еще три автоматизированные станции, в том числе в районе крупных промышленных предприятий и в частном секторе, и сказали о необходимости внедрения новых нормативов по концентрации и индексу загрязнения.

Как рассказали ИА REGNUM в администрации Кемеровской области, корейские специалисты завершили первый этап работы в рамках сотрудничества. Региональные власти планируют продолжить совместную работу для выполнения более глубокого анализа и выработке мер по сокращению загрязнения воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2019 года Кузбасс подписал соглашение о взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии России, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и компанией «Русал», которое касается реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов Новокузнецким алюминиевым заводом.

Тогда заместитель губернатора региона Андрей Панов отмечал, что «президентом Владимиром Путиным и губернатором Сергеем Цивилёвым поставлена задача — сделать города Кузбасса экологически чистыми и благоприятными для жизни граждан».

Кузбасские учёные предлагали, в свою очередь, ввести в Кемеровской области систему мониторинга окружающей среды.

Напомним, более 60% общероссийского угля добывается в Кузбассе. В то же время здесь очень остро стоят вопросы экологии. Зимой в нескольких кемеровских городах люди жаловались на чёрный снег и угольную пыль.