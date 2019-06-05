Вашингтон, 5 июня, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Глава минфина США Стивен Мнучин встретится с главой Народного банка Китая И Ганом на полях саммита G20 в Японии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

U.S. Department of the Treasury Стивен Мнучин

Агентство отмечает, что это будет первая встреча ключевых членов переговорных делегаций США и Китая после приостановки переговоров по торговым вопросам. Детали грядущих переговоров Мнучина и И Гана представитель американского минфина назвать отказался.

Напомним, ранее серия торговых переговоров между США и Китаем была приостановлена из-за решения Соединенных Штатов повысить пошлины до 25% на ряд товаров из КНР. В свою очередь Пекин ввел ответные пошлины против импорта американских товаров. После этого переговорный процесс зашел в тупик.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в министерстве финансов США заявили, что Китай искажает информацию о ходе торговых переговоров с Соединенными Штатами. Ранее информбюро Госсовета КНР выпустило Белую книгу, в которой ответственность за неудачу в переговорах возложена на Вашингтон, который постоянно менял свои требования в ходе консультаций.