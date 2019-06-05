Вашингтон, 5 июня, 2019, 04:01 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии США в сенате выступили против инициативы американского президента Дональда Трампа о вводе 5-процентных пошлин на товары из Мексики, сообщает агентство Associated Press.

Ken Bosma Флаги США и Мексики

«В моей фракции нет поддержки ввода тарифов, это точно», — заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

Агентство отмечает, что для Трампа ввод тарифов является средством давления на Мексику в целях борьбы с потоками нелегальных мигрантов. В свою очередь республиканцы расценивают ввод пошлин как некий атавизм.

Также отмечается, что, в случае попытки Конгресса США заблокировать ввод пошлин против Мексики, Трамп может попытаться наложить вето на этот законопроект.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его инициативу о вводе пошлин на мексиканские товары поддержат представители Республиканской партии в Конгрессе. Он считает, что «будет глупо», если республиканцы откажутся его поддержать.