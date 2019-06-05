Оттава, 5 июня, 2019, 03:33 — ИА Регнум. Канада испытывает серьезное беспокойство о соблюдении прав человека в Китае, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в своем заявлении, приуроченном к 30-летней годовщине событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

«Мы очень обеспокоены соблюдением прав человека в Китае и будем и дальше призывать Китай соблюдать эти права в эту годовщину и каждый день после нее», — заявил он.

В своем заявлении Трюдо призвал Пекин «уважать права человека, право на протест, право на свободу мысли» и призвал прекратить притеснения уйгуров.

На заявление канадского главы правительства отреагировало посольство КНР в Оттаве:

«Китайская сторона мягко возражает этому и четко объясняет свою позицию Канаде. Любые попытки внести дестабилизацию в нашу страну обречены на провал».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая Канада и США выпустили совместное заявление, в котором призвали Пекин освободить задержанных в Китае канадских граждан по подозрениям в шпионаже. В сообщении заявлялось, что Китай подрывает свою репутацию.