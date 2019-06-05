Берлин, 5 июня, 2019, 03:25 — ИА Регнум. Контроль над 20 тоннами венесуэльского золота установил Deutsche Bank (Германия), сообщает Bloomberg.

Andrzej Barabasz (Chepry) Золото

Эта мера принята банком в связи с тем, что Каракас перестал оплачивать ему кредит. 20 т золота являлись залогом по этому кредиту, который составлял $750 млн и был выдан Венесуэле три года назад.

Кроме того, Deutsche Bank прервал действие платёжного договора с Каракасом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экономика Венесуэлы находится в критическом состоянии. В конце мая Центральный банк Венесуэлы заявил, что инфляция в стране достигла в 2018 году 130 060%.