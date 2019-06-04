Москва, 5 июня, 2019, 02:54 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

«Зеленский идёт проторённым путём — намерен вместе с Варшавой бороться с «Северным потоком — 2». Порошенко боролся-боролся — надорвался. Чем впустую бороться, Зеленскому лучше бы подумать, как сохранить украинскую ГТС. Без нашего газа от её «стратегического значения» пшик один останется», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости противодействовать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». В своем заявлении он призвал также страны Запада поддержать Киев в борьбе с газопроводом.