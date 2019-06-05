Краснодар, 5 июня, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Граната взорвалась в городе Гулькевичи Краснодарского края, в результате взрыва пострадали четыре человека, передает телеканал «Кубань-24».

Stanislav S. Yanchenko Ручная граната

Сообщается, что взрыв произошел во дворе частного дома по улице Луначарского. В результате взрыва боеприпаса пострадали четыре человека, среди которых один ребенок. Пострадавших госпитализировали, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

По данным портала «Кубанские новости», взрыв гранаты произошел в результате конфликта между местными жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая трое детей пострадали в результате взрыва полицейской гранаты на стадионе города Силистра в Болгарии. Сообщалось, что полицейские проводили показательное выступление по задержанию «преступника» перед детьми и применили гранату. В результате взрыва пострадали трое шестилетних детей.