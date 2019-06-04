Москва, 5 июня, 2019, 02:02 — ИА Регнум. Гражданин Армении Григор Оганян, которого ранее СМИ назвали подозреваемым в убийстве бойца спецназа Главного управления Генштаба Никиты Белянкина, опроверг свою причастность к случившемуся и заявил о намерении подать в суд на один из тех интернет-сайтов, которые первыми разместили фотографию Оганяна с подписью «убийца». Об этом он заявил в разговоре с «Московским комсомольцем».

mk.ru Григор Оганян

По его словам, о том, что его записали в убийцы, он узнал от родителей, которые живут в Армении.

«Сижу, пью чай, и тут меня ошарашивают известием, что мое лицо на всех экранах — и я вонзил нож в сердце Белянкину», — отметил Оганян.

Он вместе с участковым уже побывал в Следственном комитете, дал показания следователю.

«Ко мне вопросов нет. Вот сейчас еду по МКАД, свободен и не в Армении», — подчеркнул Оганян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня бывший военнослужащий Никита Белянкин вмешался в драку, в ходе которой несколько человек избивали другого. Один из участников конфликта ударил 24-летнего спецназовца ножом, Белянкин скончался на месте. По словам родственников и друзей погибшего, он не мог пройти мимо тех, кто оказался в беде.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела после случившегося: по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК).

4 июня официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что по подозрению в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в подмосковном Красногорске задержаны двое мужчин. Одному из задержанных 42 года, второму — 37 лет. Роль каждого из них устанавливается следствием, уточнила она. Установлены и другие участники инцидента, их процессуальный статус пока определяется.

Сам Оганян сообщил, что видел в Следственном комитете троих мужчин в наручниках, которые давали показания.

3 июня РЕН ТВ сообщил о том, что одним из подозреваемых в убийстве Белянкина является Григор Оганян. Телеканал указал, что он является владельцем местного бара и покинул Россию 2 июня утренним рейсом, направившись в Ереван. В настоящее время в заметке на сайте телеканала не упоминается имя Оганяна.