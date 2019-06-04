Вашингтон, 5 июня, 2019, 02:16 — ИА Регнум. США ввели новый пакет санкций против Кубы, запретив групповые поездки и экспорт на остров автомобилей и самолетов, сообщает пресс-служба отдела по контролю за иностранными активами при минфине США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Сообщается, что 5 июня вступит в силу запрет на групповые образовательные поездки из США на Кубу. Также Соединенные Штаты исключают пассажирские автомобили, а также частные и корпоративные самолеты из списка товаров, на которые ранее выдавались лицензии на экспорт. Отмечается, что ведомство продолжит принимать заявки на лицензии, однако по ним будет следовать отказ.

По словам главы американского минфина Стивена Мнучина, США вводят очередные санкции против Кубы за поддержку законных властей Никарагуа и Венесуэлы:

«Куба продолжает играть роль дестабилизатора в Западном полушарии, поддерживая коммунистов в регионе и противников США в таких странах, как Венесуэла и Никарагуа».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая президент США Дональд Трамп пообещал снять с Кубы санкции, если власти Республики прекратят поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В противном случае Трамп пообещал ужесточения санкционного режима против Кубы.