Брюссель, 5 июня, 2019, 01:30 — ИА Регнум. Идея объявления дефолта по долгам Украины не является официальной позицией президента этой страны Владимира Зеленского. Об этом он заявил на переговорах с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом.

Дефолт

«Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», — сказал Зеленский.

Напомним, 26 мая олигарх Игорь Коломойский предложил украинским властям объявить дефолт перед иностранными кредиторами. Эксперты сравнили эту меру с лечением головной боли гильотиной.