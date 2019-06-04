Душанбе, 5 июня, 2019, 00:06 — ИА Регнум. С 1 июня 2019 года в Таджикистане для налогоплательщиков введен новый вид услуг — «Личный кабинет налогоплательщика» в электронном виде. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили в пресс-центре налогового комитета страны.

Данная услуга, по мнению ведомства, поможет ограничить личное общение налогоплательщика и представителя налогового комитета, тем самым, как ожидается, повысится качество работы обеих сторон.

Еще одна цель введения данного вида услуг — это снижение коррупции в сфере налогообложения.

Услуга «Личный кабинет» подразумевает, что налогоплательщик заполняет акт сверки в электронном виде, не общаясь напрямую с сотрудниками налоговой инспекции. Отмечается, что в «личном кабинете» всего 36 видов электронных услуг.

Как ранее сообщалось, Таджикистан входит в десятку стран, в которых налоговая нагрузка является самой высокой. По результатам исследования «Paying Taxes 2019» (Налогообложение в 2019 году), проводимого аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers в сотрудничестве со Всемирным банком, общая налоговая ставка Таджикистана — 67,3%.

Напомним, что президент страны Эмомали Рахмон в мае, на встрече с работниками фискальных служб озвучил свое беспокойство ростом коррупции среди сотрудников министерства финансов, налогового комитета и таможенной службы. По данным главы государства, за последние десять лет дисциплинарные меры наказания были применены в отношении 500 сотрудников вышеназванных ведомств, 57 человек были уволены.