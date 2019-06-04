Лондон, 4 июня, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Нефть Brent прервала падение над отметкой в $60 за баррель и к концу сессии установилась вблизи $62 за баррель. 4 июня передает агентство Reuters.

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К завершению торгов «мировой эталон» подорожал на 69 центов (1,1%), до $61,97 за баррель. Нефть марки WTI выросла в цене на 23 цента (0,4%), до $53,48 за баррель.

На настроение рынка повлияли заявления ОПЕК о намерении продолжить сокращения добычи, а также надежды на урегулирование торгового спора США и Китая.

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