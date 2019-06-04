СМИ: Китай готовит первый запуск с подвижного морского космодрома
Пекин, 4 июня, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Китай готовится осуществить первый в своей истории космический старт с передвижной морской платформы в Жёлтом море, сообщает 4 июня интернет-портал Spaceflight Now.
Cristóbal Alvarado Minic
Запуск ракеты Чанчжэн-11
Портал утверждает, что утром 5 июня в 07:30 мск с морской платформы будет запущена ракета-носитель «Чанчжэн-11» с несколькими космическими спутниками.
Официальных подтверждений этой информации нет.
Напомним, китайская четырёхступенчатая ракета-носитель «Чанчжэн-11» ранее применялась для космических стартов с наземного космодрома Цзюцюань.