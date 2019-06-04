В Мексику прибыла новая группа мигрантов из Центральной Америки
Сьюдад-Идальго, Мексика, 4 июня, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Приблизительно 400 мигрантов из Центральной Америки прибыли в мексиканский город Сьюдад-Идальго, 4 июня передает агентство Associated Press.
Цитата из х/ф «Как вор у вора дубинку украл». реж. Джо Менендес. 2007. США
Мексиканские мигранты в США
Мигранты, разделившиеся на несколько крупных групп, беспрепятственно пересекли границу на плотах через реку Сушиате и через мост между Мексикой и Гватемалой.
После регистрации в мексиканской миграционной службе беженцы намерены направиться на север, в США.
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