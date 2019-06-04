Новым президентом Генассамблеи ООН выбран представитель Нигерии
Нью-Йорк, США, 4 июня, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Постоянный представитель Нигерии в ООН Тиджани Мухаммад-Банде избран новым президентом Генеральной Ассамблеи, 4 июня передает агентство Associated Press.
Un.org
Тиджани Мухаммад-Банде
Профессор Мухаммад-Банде будет председательствовать на 74-й сессии Генассамблеи ООН с сентября 2019 года. Он сменит на посту Марию Фернанду Эспиноса из Эквадора.
Нигерия уже председательствовала в Генассамблее ООН в 1989—1990 годах — тогда президентом высшего органа международной организации был избран нигерийский генерал Джозеф Нанвен Гарба.
Читайте также: Генассамблея ООН осудила КНДР за нарушение прав человека