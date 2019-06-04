Брюссель, 4 июня, 2019, 22:11 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг назвал условия, при выполнении которых Украина может вступить в Североатлантический альянс. Об этом Столтенберг заявил сегодня, 4 июня, на пресс-конференции после переговоров с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По словам Столтенберга, для вступления в альянс Киев должен достичь стандартов альянса и провести многочисленные реформы.

«НАТО остается приверженным политике открытых дверей, что было подтверждено лидерами. Мы также привержены важному и фундаментальному принципу, что у каждой страны есть суверенное право определять свой путь. Это также касается и Украины», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в военный блок.

Столтенберг подчеркнул, что важный посыл заключается в том, что только самой стране, которая стремится к членству в Североатлантическом альянсе, а также уже состоящим в блоке странам предстоит решать, когда она будет готова вступить. Никакие другие страны не имеют права пытаться вмешиваться или ветировать такой процесс, сказал Столтенберг, явно намекая на Россию.

«Лидеры стран НАТО несколько раз подтверждали, что мы придерживаемся нашего решения на саммите в Бухаресте», — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что сейчас сделан фокус на реформах, чтобы приблизить Украину к стандартам альянса. Речь идет о модернизации институтов безопасности, борьбе с коррупцией и приближении к военным стандартам НАТО.