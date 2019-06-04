Лондон, 4 июня, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Самые крупные и современные корабли британского военного флота — авианосцы типа Queen Elizabeth, готовы поступить в распоряжение НАТО «для противостояния угрозам по всему миру», заявила 4 июня премьер-министр Британии Тереза Мэй на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Brian Burnell Авианосец Queen Elizabeth

«Я рада объявить, что скоро блок НАТО сможет рассчитывать на авианосцы класса Queen Elizabeth и самолеты F-35 для противостояния угрозам по всему миру», — сказала Мэй.

По мнению министра обороны Британии Пенни Мордонт, способность Лондона предоставить в распоряжение НАТО авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales свидетельствует о лидерстве Соединенного Королевства в вопросах европейской безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, авианосец Queen Elizabeth является самым крупным и современным боевым кораблём, построенным в Британии. Первое плавание корабль совершил в 2018 году. Авиагруппа корабля насчитывает до 40 самолетов и вертолетов, среди которых новейшие истребители пятого поколения F-35.