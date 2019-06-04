Киншаса, 4 июня, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «экспериментальную вакцину» от лихорадки Эбола на данный момент получили уже 129 тыс. жителей Конго, 4 июня передает агентство Associated Press.

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Несмотря на масштабную кампанию по вакцинации, вспышка Эболы на востоке Конго продолжается — борьбе с заболеванием мешают боевики и недоверие местных общин к медицинским работникам.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 июня число подтвержденных случаев лихорадки Эбола на востоке Конго превысило 2000.

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