Москва, 4 июня, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совещании с членами правительства, которое провел президент России Владимир Путин. Глава области отчитался о мерах, принимаемых в рамках ликвидации последствий взрывов на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Правительством области сразу после событий был создан оперативный штаб и приняты все необходимые решения о проведении первичных мероприятий, поэтому мы осуществляли эти действия в тесной кооперации и взаимосвязи с членами правительства, постоянно были на связи. Для недопущения паники в кратчайший срок был налажен единый скоординированный поток регулярной официальной информации во все средства массовой информации», — рассказал Никитин.

Что касается пострадавших, которые были в тяжёлом и состоянии средней тяжести, им была оказана материальная помощь за счёт консолидированного бюджета Нижегородской области. Уже произведены выплаты на общую сумму 2,7 млн рублей.

По словам Никитина, ущерб социальным учреждениям, в частности четырем школам, где планировалось проведение ЕГЭ, был устранен в кратчайшие сроки, экзамены прошли в штатном режиме. К вечеру 3 июня по гарантийным письмам было восстановлено остекление 207 жилых домов, 23 школ, 43 детских садов, 10 спортивных объектов.

«Работы продолжаются и на сегодняшний день, поэтому цифры увеличиваются. Сейчас в среднем устранение ущерба составляет 77%. Основная часть ремонтно-восстановительных работ будет завершена к 17 часам 5 июня 2019 года», — заверил Никитин.

Работа по возмещению ущерба объектам промышленности и торговли координируется оперативным штабом, правительством области, и возмещение ущерба будет проводиться в рабочем порядке во взаимодействии с самими предприятиями.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июня на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. Площадь пожара составила 800 кв. метров непосредственно на площадке завода и 400 кв. метров в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных. В результате инцидента пострадали 89 человек, 18 из которых были госпитализированы.

Взрывной волной были повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах из 33 — 131 окно.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»). Также расследованием причин взрывов занимается специальная комиссия АО «Спецхимия». Накануне стало известно, что к расследованию причин аварии подключилось Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Ранее сообщалось, что гендиректора ГосНИИ «Кристалл» 31 мая отстранили от занимаемой должности за систематические нарушения норм промышленной безопасности.

В ходе совещания с членами правительства, которое провел президент России Владимир Путин, глава МЧС РФ Евгений Зиничев рассказал, что ещё 4 апреля на данном заводе произошла похожая ситуация — сдетонировали взрывчатые вещества с последующим разрушением производственного здания.

Тогда же была проведена комплексная проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности. Проверка выявила 35 нарушений, было вручено предписание по их устранению. Был установлен срок устранения нарушений — до 26 августа. Но новое ЧП произошло раньше — 1 июня.

Путин потребовал провести тщательную проверку того, как была выстроена на заводе работа по устранению недостатков в работе.