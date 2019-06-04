Королёв, Московская область, 4 июня, 2019, 21:37 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» передала в Министерство внутренних дел материалы о незаконном проникновении посторонних на территорию РКК «Энергия» для хищения имущества. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба компании.

Energia.ru Сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-11»

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что неизвестные лица пытались похитить имущество РКК «Энергия». Речь идёт о хищении космического оборудования.

В Роскосмосе подтвердили факт проникновения неизвестных лиц на территорию стратегического предприятия РКК «Энергия» в подмосковном Королёве с целью хищения космического оборудования.

«Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО «РКК «Энергия имени Королева» в госкорпорации известен», — заявили в пресс-службе Роскосмоса.

В данный момент полиция проводит доследственную проверку, и разглашать какие-либо подробности не представляется возможным.

«Принимая во внимание, что в настоящее время органами полиции завершается доследственная проверка по данному факту, комментировать подробности происшествия не представляется возможным», — сообщили в госкорпорации.

Также уточняется, что сообщения ряда СМИ о данном инциденте не соответствуют действительности. В частности, речь идет о составе злоумышленников и похищенном.

Напомним, что РКК «Энергия» — это стратегическое предприятие Роскосмоса, на котором идет сборка космических кораблей «Союз» и «Прогресс».