Москва, 4 июня, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Шведская писательница Миа Йоханссон, задержанная в Москве, довольна условиями содержания, сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Onk-moscow.ru Иван Мельников

Он навестил 58-летнюю иностранку в отделе МВД по району Дорогомилово. Женщину задержали за нарушение миграционного законодательства.

«Женщина ни на что не жалуется, довольна условиями содержания и едой. Переживала за свой внешний вид», — рассказал Мельников RT.

По данным СМИ, Йоханссон совершала путешествие, но была ограблена на территории Франции. Несмотря на случившееся, продолжила поездку, пересекла Европу и Украину, а в феврале 2019 года приехала в Москву. Первое время проживала в хостеле, но после закончились деньги, и она оказалась на улице у Киевского вокзала.

Миа Йоханссон пишет книги о путешествиях во времени и космосе. Ей предстоит судебное заседание по делу о высылке в Швецию.

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