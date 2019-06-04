Шаньси, Китай, 4 июня, 2019, 20:51 — ИА Регнум. В городе Тайюань северо-китайской провинции Шаньси ликвидирован подпольный завод по производству наркотиков, находившийся на заброшенной бензозаправке. В результате полицейской операции арестованы три подозреваемых, у которых изъято 2,1 тонны наркотического сырья, сообщает 4 июня Синьхуа со ссылкой на местную службу общественной безопасности.

Наркотики

Действия правоохранителей были предприняты после получения оперативной информации о закупке сырья для получения амфетамина в автономном районе Внутренняя Монголия.

За последний год, по полицейским данным, в регионе раскрыто более 2050 преступлений на почве незаконного производства и оборота наркотиков; изъято в общей сложности более 2,5 тонн наркотических средств.