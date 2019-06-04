Вашингтон, 4 июня, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Подкомитет Палаты представителей США на днях потребовал от Пентагона дополнительной информации по программе создания и производства истребителя F-35. В частности, он хочет получить и независимую оценку сметы расходов по данной программе.

Military_Material Истребитель F-35

По данному вопросу выпущено отдельное постановление подкомитета комитета по вооруженным силам Палаты представителей США. Выставлено требование министерству обороны с оборонного бюджета 2021 финансового года обеспечить достаточную прозрачность в отношении будущих расходов на F-35.

Министр обороны должен представить отчет комитетам по обороне Конгресса США о показателях надежности и ремонтопригодности F-35, развитии потенциала F-35 Block 4, а также о планах модернизации и ходе модернизации ALIS, программного обеспечения истребителя F-35.

Кроме того, данное постановление требует от директора счетной палаты США делать ежегодный доклад в течение пяти лет подряд по программе F-35 не позднее чем через 30 дней после представления президентом ежегодного военного бюджета Конгрессу.

Программа по созданию и производству F-35 относится к самым дорогим программам вооружений США, её стоимость уже достигает 1,2 триллиона долларов. Основным разработчиком этого самолета является американская компания Lockheed Martin. Кроме США, в этой программе участвуют еще восемь стран мира.