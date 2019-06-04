Киев, 4 июня, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель носит символический и ознакомительный характер. Об этом 4 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт-международник Андрей Бузаров.

Пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер

«Символичность визита очевидна. Нет никаких глобальных договоренностей и не стоит их ожидать. Это знакомство с новым президентом и знакомство президента с руководством Европейского союза… Он первый для президента Зеленского, и первый именно в ЕС. Для европейцев это очень приятно», — сказал Бузаров.

По его словам, ЕС важно, чтобы новая власть и перезагрузка политической системы Украины не привели к резкому пересмотру реформ.

«Поддержка со стороны Европейского союза у нас и так достаточно высокая… Что касается конкретных договоренностей, не думаю, что будут новые бонусы или пересмотр существующих соглашений. Для ЕС принципиально, чтобы новая власть и перезагрузка политической системы не привели к резкому пересмотру реформ. Для большей части европейцев не принципиально, кто президент Украины: Порошенко или Зеленский», — считает Бузаров.

Он считает, что сегодня у Киева есть хорошая возможность, чтобы начать новые проекты с ЕС по многим направлениям.

«Изменение политики ЕС по отношению к Украине возможно через пять-шесть месяцев, если вдруг у нас, не дай бог, опять начнется политический кризис, что приведет к серьезным экономическим проблемам, остановке многих реформ. Пока я не вижу тенденций, чтоб новый президент Украины хотел бы что-то изменить в худшую сторону. Наоборот, есть хорошая возможность, чтобы начать новые проекты с ЕС по многим направлениям или развивать те направления, которые являются принципиальными для ЕС в Украине — борьба с коррупцией. Сейчас у президента есть хорошие шансы показать высокую эффективность борьбы с коррупцией, поскольку при предыдущем президенте, мягко выражаясь, была имитация борьбы с коррупцией», — подытожил Бузаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 4−5 июня президент Зеленский осуществляет первый иностранный визит в Брюссель. По данным пресс-службы Зеленского, глава украинского государства встретился с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, «чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии».

«У меня есть новый друг», — сказал Юнкер 4 июня, отвечая на вопрос одного из журналистов, не скучает ли он по своему старому другу президенту Петру Порошенко.

В свою очередь Зеленский добавил: «Новый друг лучше старого».

Также Зеленский встретится с президентом Европейского совета Дональдом Туском и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.