«У терпения есть предел» — власти КНДР угрожают выйти из переговоров с США
Пхеньян, 4 июня, 2019, 20:33 — ИА Регнум. Северная Корея угрожает выйти из переговоров с США по денуклеаризации из-за чрезмерного давления США, 4 июня передает агентство Reuters.
Антиамериканский плакат КНДР
«Мы бы посоветовали США изменить свой текущий метод… У нашего терпения есть предел», — говорится в заявлении представителя МИД КНДР, процитированном Центральным телеграфным агентством Кореи.
Согласно заявлению, власти КНДР рекомендуют США отказаться от требований «односторонней капитуляции» Северной Кореи.
Читайте также: МИД КНДР: США нарушили договоренности по установлению «новых отношений»