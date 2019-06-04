Москва, 4 июня, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Избрание и инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского не принесли мира в Донбасс, интенсивность обстрела со стороны украинских карателей только усилилась. Об этом при помощи телемоста сообщил начальник пресс-службы народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

ИА Красная Весна Останки снарядов. ДНР

«Интенсивность огня и количество обстрелов увеличивается. С момента инаугурации Зеленского зафиксировано только по ДНР более 13 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских боевиков. При этом было выпущено около полутысячи мин по нашей территории. Также артиллерийские снаряды калибра 122 мм. Также активно применяется вооружение БМП, противотанковые управляемые ракеты, стрелковое оружие», — рассказал представитель ДНР.

Только за последнюю неделю ранения получили семь мирных жителей, двое из них — дети. Жители республики уже не надеются, что с приходом Зеленского в Донбассе если не прекратятся боевые действия, то хотя бы будут проходить не так интенсивно. Несмотря на данное Зеленским ещё во время предвыборной кампании обещание прекратить огонь в Донбассе, частота обстрелов только увеличивается.

«Отдельно хочу напомнить, что по приезде на позиции ВСУ Зеленский не обратился к своим военнослужащим, не сказал: «Готовьтесь, ребята, соблюдать прекращение огня». Он не пообщался с мирным населением, не спросил, может, кто-то из военнослужащих их обижает? Пока западные хозяева Зеленского имеют большой смысл в этой войне и выгоду — эта война не прекратится», — отметил Безсонов.