Киев, 4 июня, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Для президента Украины Владимира Зеленского и его команды очень важен первый визит в Брюссель. Это позволит украинской делегации «набить руку» накануне подготовки визита президента в Вашингтон. Об этом 4 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

«Ожидать многого не стоит, потому что после выборов в Европарламент будет смена руководства Еврокомиссии. Большинство тех, кто сегодня является руководством в Брюсселе, они скорее всего не будут переназначены. Хотя некоторые из них сохранят свои должности или перейдут на другие… Не нужно преувеличивать значение визита, визит важен. Но те контакты, которые будут в Еврокомиссии, можно использовать, чтобы «набить руку», — сказал Грищенко.

По его словам, в Брюсселе недовольны уровнем выполнения Киевом cоглашения об ассоциации и реформами, которые проводила прежняя украинская власть.

«Важно не только то, что скажет наш президент, но и то, что он услышит. Это, как говорят, дорога навстречу друг другу. А там есть много замечаний к предыдущей власти. Наверное, они будут высказывать свои пожелания, каким образом можно исправить ситуацию и в плане выполнения cоглашения об ассоциации, и реформирования разных сторон нашей жизни. Когда подписывалось cоглашение об ассоциации, ЕС неоднократно отмечал, что Украина должна отвечать европейским стандартам в разных сферах», — напомнил Грищенко.

Он также считает, что война на востоке Украины мешает Киеву интегрироваться в ЕС.

«Вопрос установления мира на востоке Украины, решение проблемы возврата этой территории под контроль и юрисдикцию нашего государства — принципиально важно не только для нашего государства, но и европейцев. Именно это является предусловием для эффективного внедрения реформ и приближение Украины к европейским стандартам, а значит, открытию возможностей для полной интеграции в европейское пространство», — добавил Грищенко.

Напомним, 4−5 июня президент Зеленский осуществляет первый иностранный визит в Брюссель. Глава украинского государства встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщат пресс-служба Зеленского, глава украинского государства встретился с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, «чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии».