Рим, 4 июня, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Лидеры правящих партий Италии вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо достигли соглашения по вопросу о так называемой «разблокировке» крупных инфраструктурных проектов, передает во вторник, 4 июня, Sky Tg 24 со ссылкой на источники в руководстве партий.

Neocc Экономика Италии

Речь идет о крупных проектах, реализация которых была остановлена прежними правительствами страны по экономическим причинам.

«Лига» Сальвини настаивает на наращивании государственных инвестиций, одновременно с этим премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что властям не стоит сразу ставить слишком амбициозные цели, иначе это может привести к противоположному эффекту.

Договоренность по данному вопросу была одним из ключевых пунктов, от которых зависит продолжение работы коалиционного правительства в нынешнем составе.