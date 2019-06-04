Москва, 4 июня, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) по требованию Генеральной прокуратуры внес ряд сообщений в социальных сетях о взрыве на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске в реестр запрещенной в РФ информации. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

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По его словам, в РКН поступило требование Генпрокуратуры, содержащее ссылки в соцсетях, которые связаны со взрывами в Дзержинске 1 июня.

«Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности», — цитирует представителя службы «Интерфакс».

Он пояснил, что согласно требованиям, Роскомнадзор вносит эти ссылки и их копии в реестр запрещенной информации, соответствующие обращения направляются владельцам площадок или хостинг-провайдерам.

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Причем будет ограничен доступ не только к этим ссылкам, но и к их копиям.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июня на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. Площадь пожара составила 800 кв. метров непосредственно на площадке завода и 400 кв. метров в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных. По словам замминистра МЧС Виктора Яцуценко, после инцидента за медицинской помощью обратились 116 человек, 18 из которых госпитализированы.

Взрывной волной повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах из 33 — 131 окно.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»). Также расследованием причин взрывов занимается специальная комиссия АО «Спецхимия». Накануне стало известно, что к расследованию причин аварии подключилось Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

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В ходе совещания с членами правительства, которое провел президент России Владимир Путин, глава МЧС РФ Евгений Зиничев рассказал, что ещё 4 апреля на данном заводе произошла похожая ситуация — сдетонировали взрывчатые вещества с последующим разрушением производственного здания.

Тогда же была проведена комплексная проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности. Проверка выявила 35 нарушений, было вручено предписание по их устранению. Был установлен срок устранения нарушений — до 26 августа. Но новое ЧП произошло раньше — 1 июня.

Путин потребовал провести тщательную проверку того, как была выстроена на заводе работа по устранению недостатков в работе.

Почти сразу после происшествия в сети стали появляться сообщения от пользователей, которые якобы предупреждали об ужасных последствиях взрывов, от якобы родственников-силовиков или родственников-специалистов, причастных к ликвидации последствий взрыва.

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после происшествия практически потребовал применить закон о «фейк ньюс».

«Я считаю, что это тот случай, когда абсолютно уместно рассмотреть возможность применения закона о фейках. На фоне ЧП на заводе также начались звонки о минировании объектов — около 20 звонков по 20 объектам на территории Дзержинска и Нижнего Новгорода. Безусловно, это делали провокаторы, которые пытались расшатать ситуацию», — сказал губернатор.

Позднее глава комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич сообщил, что собрал пакет таких сообщений и планирует из направить в Генпрокуратуру. По его словам, такие сообщения способны порождать массу слухов и домыслов. Малькевич убежден, что такой вид информации представляет общественную опасность.