Лондон, 4 июня, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп уверен, что Республиканская партия не станет блокировать его намерение ввести пошлины на товары из Мексики, 4 июня передает агентство Reuters.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

«Я не думаю, что они это сделают. Я думаю, что если они это сделают, это будет глупо», — заявил Трамп на пресс-конференции в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что намерен ввести «антимигрантские» пошлины на мексиканские товары уже 10 июня.

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