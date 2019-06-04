Санкт-Петербург, 4 июня, 2019, 19:59 — ИА Регнум. В Петербурге назначены новые председатели двух комитетов городской администрации. Одна из должностей была вакантной с конца марта 2019 года, другая — всего несколько дней.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Распоряжение о кадрах подписал 4 июня временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

С 5 июня на пост председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга назначен Денис Беляев. Ранее он возглавлял «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства имени Берга».

Игорь Григорьев, предыдущий глава этого комитета, отвечающего в том числе за полигон опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом, был уволен Александром Бегловым после подачи заявления об отставке по собственному желанию в конце мая текущего года.

Также с 5 июня на должность председателя Жилищного комитета назначен Виктор Борщев. В прошлом он работал в администрации Центрального района Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий глава этого комитета Валерий Шиян был уволен 25 марта с формулировкой «за многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018—2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга».

Жилищный комитет отвечает за состояние и содержание жилого фонда города и решение проблем, связанных с жилищными условиями горожан.

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