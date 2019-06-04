Брюссель, 4 июня, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Стремление Украины к полноценному членству в Евросоюзе и НАТО останется приоритетом внешней политики Киева, заявил 4 июня президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Gov.ua Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

«Стратегический курс Украины на достижение полноценного членства в НАТО и ЕС, закреплённый в конституции страны, остаётся неизменным. Это останется приоритетом нашей внешней политики», — заявил Зеленский, излагая свой текст на английском языке.

Напомним, закрепление курса Украины на членство в НАТО и ЕС в конституции произошло в феврале 2019 года по предложению предыдущего президента Петра Порошенко.

При этом представители ЕС постоянно заявляют, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшее время нереалистично, а военный блок НАТО предпочитает использовать Украину в своих интересах, не предоставляя взамен никаких гарантий и не беря на себя никаких обязательств.