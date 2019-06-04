Москва, 4 июня, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал. Во время выступления по телемосту начальника пресс-службы народной милиции ДНР Даниила Безсонова один из приглашенных в студию украинских экспертов Всеволод Непогодин показал представителю народной республики средний палец.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

Безсонов во время своего выступления в прямом эфире рассказывал об эпизодах, связанных с нарушением режима прекращения огня украинскими вооруженными формированиями.

«Вы что делаете, что вы делаете? Уходите отсюда», — неожиданно послышался удивленный и взволнованный голос ведущего ток-шоу Евгения Попова.

Неизвестно, что именно делал Непогодин, — этот момент не попал в кадр. Однако, выходя из студии, украинский «эксперт» вытянул руку в сторону лица Безсонова на экране, показал неприличный жест и произнёс оскорбительные высказывания.

Представитель ДНР никак не реагировал на провокацию. Он, даже не запнувшись, продолжал рассказывать о бесчинствах украинских карателей на границе народной республики, перечисляя количество выпущенных снарядов и нарушений режима прекращения огня.

«Всеволод Непогодин никогда не появится на нашей программе. Мы исходим из того, что это неуважение к зрителям и к жителям Донбасса. Это недопустимое поведение», — заявила ведущая ток-шоу Ольга Скабеева.

Отметим, что Непогодин неоднократно позволял себе хамское поведение во время своего участия в телепередаче «60 минут». Украинский гость практически никогда не говорил спокойным тоном, а вместо этого орал, перебивая оппонентов, подпрыгивал на месте и в целом вёл себя очень несдержанно и по-хамски.