Брюссель, 4 июня, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Военный блок НАТО проведёт в Чёрном море «дополнительные» учения с участием Украины, заявил 4 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эскадра

Напомним, встреча состоялась в Брюсселе.

«В июле мы проведем дополнительные учения в Чёрном море вместе с Украиной», — сказал Столтенберг.

Стоит отметить, что ранее Верховная рада Украины одобрила допуск на территорию страны иностранных войск, намеренных участвовать в совместных учениях в 2019 году. В частности, в украинско-американских манёврах Rapid Trident — 2019 и Sea Breeze — 2019, украинско-румынских военных учениях Riverine-2019, украинского-британских учений Warrior Watcher — 2019, а также многонациональных манёврах «Кленовая арка — 2019».

По информации пресс-службы Национальной гвардии Украины, с 1 по 12 июля 2019 года в Чёрном море будут проведены совместные с США военные учения Sea Breeze — 2019.