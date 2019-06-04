Москва, 4 июня, 2019, 19:23 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» призывает «государственное руководство Российской Федерации добиваться последовательного политического и санкционного давления на украинские власти». Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, об этом говорится в тексте заявления президиума центрального совета партии в связи со сносом бюста маршалу СССР Георгию Жукову.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению партии, давление «необходимо усиливать каждый раз, когда происходит подобное беззаконие, вплоть до полного прекращения всех экономических и дипломатических отношений».

"Действующее руководство Украины должно дать политико-правовую оценку произошедшему акту вандализма и отказаться от идеологии уничтожения общей исторической памяти двух братских народов», — отмечается в документе.

2 июня 2019 года в Харькове националистами снесен бюст маршалу Победы в Великой Отечественной войне Георгию Константиновичу Жукову. Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал жителей города покончить с «революционной целесообразностью майдана».