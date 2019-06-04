СР призывает власти РФ давить Украину санкциями из-за войны с памятниками
Москва, 4 июня, 2019, 19:23 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» призывает «государственное руководство Российской Федерации добиваться последовательного политического и санкционного давления на украинские власти». Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, об этом говорится в тексте заявления президиума центрального совета партии в связи со сносом бюста маршалу СССР Георгию Жукову.
По мнению партии, давление «необходимо усиливать каждый раз, когда происходит подобное беззаконие, вплоть до полного прекращения всех экономических и дипломатических отношений».
"Действующее руководство Украины должно дать политико-правовую оценку произошедшему акту вандализма и отказаться от идеологии уничтожения общей исторической памяти двух братских народов», — отмечается в документе.
2 июня 2019 года в Харькове националистами снесен бюст маршалу Победы в Великой Отечественной войне Георгию Константиновичу Жукову. Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал жителей города покончить с «революционной целесообразностью майдана».