Вашингтон, 4 июня, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард надеется «найти общий язык» с американскими чиновниками в ходе переговоров в США, 4 июня передает агентство Reuters.

Army.mil Американо-мексиканская граница

«Думаю, мы найдем общий язык», — заявил Эбрард на пресс-конференции в Вашингтоне.

Ключевые переговоры между представителями Мексики и США из-за угрозы «антимигрантских» тарифов назначены на 5 июня.

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