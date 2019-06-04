Санкт-Петербург, 4 июня, 2019, 19:18 — ИА Регнум. В Петербурге стартовал открытый конкурс на поиск подрядчика по созданию предпроектной документации для Кольцевой линии метро. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Техническая документация

На этом этапе речь идет об участке от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2» с электродепо «Арсенальное». Город готов заплатить за предпроект чуть более 104 млн рублей.

Как уточнили в КРТИ, заявки на участие в конкурсе принимают до 26 июня. Их рассмотрят 1 и 8 июля.

Предполагается, что предпроект позволит получить данные по пассажиропотокам, размещению трассы тоннелей, станций, наклонных ходов и вестибюлей, определит градостроительные и инженерно-технические ограничения размещения объектов метрополитена. Также подрядчик в рамках исполнения контракта должен будет определить стоимость строительства этого участка Кольцевой линии.

Документы должны быть готовы до 18 мая 2020 года. Согласно отраслевой схеме ввод в эксплуатацию участка Кольцевой линии метро от «Лесной» до «Ладожской» планируется только после 2030 года.

На участке запланированы семь станций: помимо дублей «Лесной» и «Ладожской» это «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2» и «Большеохтинская». Вероятно, к строительству можно будет приступить в 2027 году.

Кроме того, ранее Главгосэкспертиза согласовала предварительный объем денежных средств, необходимых для создания другого участка Кольцевой — от станции «Большой проспект-2» до станции «Лесная-2». Этот участок протянется через «Василеостровскую-2», «Петроградскую-2» и «Кантемировскую» и может стоить почти 79 млрд рублей.