Мехико, 4 июня, 2019, 19:10 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор надеется заключить сделку по миграции с президентом США Дональдом Трампом, 4 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Есть признаки того, что для властей США важно, чтобы была сделка», — заявил Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции в Мехико.

Президент Мексики отметил, что надеется заключить соглашение до 10 июня — даты, на которую Трамп уже назначил введение «антимигрантских» пошлин на товары из Мексики.

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