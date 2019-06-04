Екатеринбург, 4 июня, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Подготовку к Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая состоится в Екатеринбурге 8−11 июля, обсудили члены оргкомитета на заседании под председательством первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова 4 июня.

Innoprom.com Работа стендов в павильоне «ИННОПРОМ. Металообработка». Екатеринбург, 2018

«Напомню, что в этом году, в соответствии с решением Президента Российской Федерации Владимира Путина, одновременно с ИННОПРОМом на площадке нового конгресс-центра мы принимаем Глобальный саммит производства и индустриализации — событие мирового уровня с участием ряда глав государств и правительств. Подготовка региона ведется в плановом режиме. Все задействованные ведомства и организации предпринимают необходимые меры для решения актуальных вопросов, связанных с подготовкой площадки, застройкой региональной экспозиции», — отметил Алексей Орлов.

Вице-президент компании-оператора выставки «Формика», директор деловой программы ИННОПРОМа Антон Атрашкин сообщил, что в этом году установлен рекорд по числу национальных экспозиций — в 2018 году их было 8, в этом — 14.

«Это говорит о том, что правительства этих стран финансируют стенды своих компаний. В основном, это компании среднего бизнеса, и они рассматривают Свердловскую область как точку входа в Россию. ИННОПРОМ становится окном в Россию для иностранных компаний», — отметил Антон Атрашкин.

В частности, впервые с национальными стендами будут представлены Франция, Казахстан и Австрия.

Он добавил, что активно выставку посещают главы отраслевых министерств иностранных государств. Страна-партнер Турция уже подтвердила участие министра промышленности и технологий и министра торговли.

На выставке также ожидается представительная делегация профессиональных байеров из 20 стран, которые приедут, чтобы познакомиться с промышленными технологиями.

Антон Атрашкин сообщил также, что в планах подписание меморандума о том, что страной-партнером ИННОПРОМА в 2020 году станет Италия.

По его информации, в настоящее время подтвердили свое участие в выставке более 10 тысяч человек, всего ожидается порядка 50 тысяч гостей.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова сообщила, что в рамках культурной программы в Екатеринбурге предполагается проведение фестиваля турецкого кино, художественной выставки и концерта турецких музыкантов. А также в области пройдет этап мировой женской лиги по баскетболу.

Участники оргкомитета также обсудили готовность города Екатеринбурга и его инфраструктуры к приему большого числа гостей.

В настоящее время разрабатываются маршруты движения членов официальных российских и иностранные делегаций, а также гостевые маршруты с учетом объектов инфраструктуры города.

Особое внимание уделяется подготовке инфраструктуры аэропорта «Кольцово», конгресс-центра, Ельцин-центра, медицинских учреждений, культурных объектов и вокзалов.