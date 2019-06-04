Москва, 4 июня, 2019, 19:06 — ИА Регнум. 5 июня в 11:00 в Российской государственной библиотеке (ул. Воздвиженка, д. 3/5, 3-й подъезд, конференц-зал) открываются XVIII Международные научные чтения памяти Николая Фёдорова (1829−1903), посвященные 190-летнему юбилею со дня рождения знаменитого российского философа, «идеального библиотекаря», «Московского Сократа».

Собеседник Льва Толстого и Владимира Соловьева, наставник К.Э. Циолковского в его университетах самообразования, Фёдоров вошел в историю как родоначальник русского космизма, новатор в области педагогики, краеведения, библиотечного и музейного дела. Это один из самых неразгаданных, смелых и влиятельных мыслителей России, который, по словам современников, поистине «опередил свое время». Автор «Философии общего дела» обосновал те задачи, к решению которых человечество приступает только сейчас: продление жизни и достижение бессмертия, освоение космоса и регуляция природы, тотальное сохранение памяти и информации, использование военной техники и технологий в мирных целях. Идеями Фёдорова об искусстве будущего, творящем в пространствах Вселенной, вдохновлялись Валерий Брюсов и Владимир Маяковский, Велимир Хлебников и Николай Клюев, Андрей Платонов и Михаил Пришвин, художники русского авангарда Василий Чекрыгин, Павел Филонов, Казимир Малевич, а деятель русского зарубежья Владимир Ильин отводил Фёдорову место «председателя» на пиру «русской философии».

Юбилейные чтения, организованные Российской государственной библиотекой, наследницей Библиотеки Московского публичного и Румянцевского музеев, в которой Н.Ф. Федоров проработал 25 лет — с 1874 по 1898 г. «Идеальный библиотекарь», он выдвинул целый ряд новаций в области библиотечного, книжного, музейного дела, многие из которых актуальны и востребованы в наши дни. Для Фёдорова музей и библиотека — это институты «памяти, общей для всех людей», и одновременно открытые пространства знания, самообразования, исследования, творчества, развития и коммуникации. Музей и библиотека, с точки зрения Федорова, воспитывают человека как творческое, активное, отвечающее за мир существо, поприщем деятельности которого должна быть не только Земля, но в перспективе и истории — и вся Вселенная.

XVIII Международные научные чтения памяти Н.Ф. Фёдорова проводятся библиотекой в сотрудничестве с Институтом мировой литературы, Институтом философии РАН, Ассоциацией музеев космонавтики, а также правительством Рязанской области, соберут ведущих ученых из разных стран мира — России, Франции, Германии, Италии, Сербии, Черногории, Японии, Польши, Словении, США. Среди участников и гостей чтений — писатели Борис Евсеев и Анатолий Ким, художник Александр Чашкин, президент фонда «Доктор Лиза» Глеб Глинка, культуролог Валерий Байдин, летчик-космонавт, Герой России Сергей Авдеев, историки Борис Илизаров, Александр Никулин, Александр Балакирев, философы Владимир Варава, Михаил Маслин, Евгений Кучинов, Владимир Меденица, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев и др.

На пленарном заседании чтений прозвучат доклады о современном значении идей Фёдорова, будут подведены итоги первого года работы над проектом Фёдоровской энциклопедии. Российская государственная библиотека представит создаваемую в рамках Национальной электронной библиотеки коллекцию книг, статей, документов, посвященную Фёдорову — философу и «идеальному библиотекарю».

6 июня чтения продолжатся на ведущих научных и культурных площадках Москвы: в Институте мировой литературы РАН и Институте философии РАН, а также в Библиотеке № 180 ЦБС ЮЗАО г. Москвы, при которой более двадцати лет работает Музей-библиотека Н.Ф. Фёдорова. Здесь пройдут заседания, посвященные философским граням наследия Московского Сократа, влиянию его идей на литературу и культуру XX века.

7 июня, в День рождения Н.Ф. Фёдорова, откроется выездная сессия чтений на его родине. Рязанская земля, давшая миру двух родоначальников космонавтики — Н.Ф. Фёдорова и К.Э. Циолковского, по праву называет себя колыбелью космической эры. В феврале 2019 г. здесь был объявлен Год Фёдорова с широкой повесткой лекций, семинаров, выставок, творческих встреч. В дни чтений Рязанская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького станет площадкой дискуссий философов и историков, филологов и педагогов, культурологов и художников, музеологов и библиотечных деятелей из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Воронежа, Нижнего Новгорода, Курска, Владивостока и др. Вместе с известными учеными выступят молодые исследователи, студенты и аспиранты российских и зарубежных вузов.

8−9 июня участники и гости чтений проедут по местам, связанным с жизнью Фёдорова и его отца — князя Павла Ивановича Гагарина, посетят место бывшей усадьбы Гагариных в селе Ключи, города Шацк и Сасово, где в Центральной библиотеке уже 10 лет работает Краеведческий центр имени Н.Ф. Фёдорова, увидят тот «простор русской земли», который, по словам философа-космиста, «служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига».