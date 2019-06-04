Москва, 4 июня, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский идёт против европейского тренда, уверен политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 4 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя визит Зеленского в Брюссель.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Президент нужен Украине для сбора денег, — сказал Мухин. — Сейчас он посетил ЕС, а скоро он поедет в США. Все темы, которые он обозначает, нужны для того, чтобы заново попросить у ЕС и США денег. Денег пока не дают. Поэтому он повышает градус, и делает это совершенно беззастенчиво. Он идёт против тренда. Европейский тренд принципиально иной. Всем понятно, что с Россией надо дружить. Бояться и дружить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, во время визита Зеленского в Брюссель будет обсуждаться стратегия «возвращения Крыма Украине». Как выразилась Мендель, команда нового главы государства «не забыла» про Крым.