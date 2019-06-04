Глазов, Удмуртия, 4 июня, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Удмуртии Игорь Титов прокомментировал ситуацию с закрытием одного из отделений Глазовского межрайонного психоневрологического диспансера. Министр уверяет, что оптимизация принесет пользу прежде всего пациентам, а врачи продолжат работать и дальше без опасности увольнения.

Mzur.ru Игорь Титов (в центре)

«В настоящее время Глазовский психоневрологический диспансер располагается в нескольких зданиях. Планируется отказаться от самого ветхого здания, в котором располагается психоневрологический диспансер № 3 на 30 коек», — отмечает министр на своей странице в соцсети.

Таким образом коечный фонд будет приведен в нормативное соответствие с существующей потребностью по анализу заболеваемости населения и составит 100 коек, такого количества будет достаточно для необходимой помощи населению в полном объеме.

В то же время министр напомнил, что Глазовский диспансер обслуживает взрослое население Ярского и Глазовского районов и города Глазова — всего 97 132 человека.

По данным главы ведомства, первичная заболеваемость в Глазове, как и других районах республики, снижается. Численность прикрепленного взрослого населения за три года уменьшилась на 2%, а общая заболеваемость снизилась на 12,5%.

Также Титов обозначил общероссийскую тенденцию роста и снижения числа психиатрических коек. Так, до начала 80-х годов XX века их численность росла, а затем стала поэтапно сокращаться, «и за последние 18 лет коечный фонд сократился на 420 коек или на 20,1%».

При этом в Удмуртии показатель коечного фонда составляет 11 на 10 тыс. населения, при среднем показателе в ПФО — 8,68.

«Медицинская помощь, которая оказывалась в отделении по адресу ул. Пряженникова, 45а, будет оказываться в здании диспансера по адресу ул. Пионерская, 1, в том числе и в дневном стационаре. Высвободившиеся средства будут перенаправлены на улучшение питания пациентов, закупку лекарственных препаратов, соответствующих схемам лечения. Самое главное — сокращения персонала не будет, медицинская помощь будет оказываться тем же персоналом, который прежде выполнял данную работу», — заверил Титов.

Однако пользователи соцсетей с недоверием воспринимают возможность улучшить качество медицинского обслуживания за счет сокращения коек и перевода в другие здания.

«Но если сократят 45 коек Глазовского психоневрологического диспансера, то объемы медицинской помощи уменьшатся, а сокращения персонала всё равно не будет? То ли раньше персонал работал с повышенной нагрузкой, то ли сейчас планируется нецелевое расходование бюджетных средств», — задается вопросом Ольга Щ. Она напомнила ситуацию с ликвидацией 60 коек противотуберкулезного стационара в Сарапуле летом 2016 года и привела статистику заболеваемости и смертности от туберкулеза, которая сразу «поползла вверх».

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На статистику смертности от самоубийств, предупреждая о негативных последствиях закрытия отделения в Глазове, ссылаются авторы петиции, которые пытаются противостоять оптимизации в психоневрологическом диспансере. В частности, по данным Удмуртстата, в 2017 году Удмуртия заняла первое место в ПФО по численности смертей от самоубийств.

«В случае закрытия этого отделения мы понимаем, что многие пациенты, которым оказывали необходимую медицинскую помощь, окажутся без должного лечения. А это значит, что такие состояния могут перейти в тяжелую форму, требующую гораздо более длительного лечения и больших расходов на выздоровление. Кроме того, вызывает беспокойство, что при отсутствии должного оказания медицинской помощи может ухудшиться и без того неблагоприятная обстановка в регионе по уровню смертности от самоубийств», — предупреждают авторы обращения.

Также инициативные жители Глазова усомнились, что в случае закрытия отделения на Пряженникова, 45а будут соблюдаться стандарты специализированной медицинской помощи при психических расстройствах, депрессивных состояниях, шизофрении, невротических расстройствах, связанных с стрессом и многие другие.

«На сегодняшний день это единственное отделение на весь северный куст республики, в котором оказывается медицинская помощь для лечения пациентов с менее сложными, «пограничными» состояниями, неврозами. Отделение №3, или отделение неврозов, работает с людьми, которые самостоятельно не могут справиться со своими эмоциями или трудными жизненными ситуациями (потеря близкого человека, семейные трудности, нахождение в депрессии и др)», — отмечается в тексте петиции.

«Проще уничтожить хорошо работающую систему, чем потом восстановить разрушенное. Медперсонал этого диспансера многим жителям Удмуртии помогал и помогает в оказании экстренной помощи, в лечении хронических заболеваний. Уникальные специалисты спасли здоровье и жизнь за несколько десятилетий работы тысячам людей», — подчеркнули жители города, призывая власти Удмуртии отказаться от закрытия отделения.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2014 года медучреждения региона переведены на одноканальный принцип финансирования за счет средств ОМС. С января 2016 года во всех регионах медицинские организации финансируются по подушевому принципу — чем больше населения будет обслуживаться учреждением, тем выше уровень обеспечения больницы.

В 2015 году оптимизация проведена в 14 медицинских учреждениях Удмуртии. В 2015 году в рамках оптимизационных мероприятий сократили 1693 сотрудника медицинских учреждений. Коечный фонд в больницах, согласно федеральным нормативам, сокращен на 724 койко-места. При этом оптимизация, при ожидаемом экономическом эффекте в 1,5 млрд рублей, проходит на фоне острой нехватки кадров. Несмотря на то, что количество медицинских работников на душу населения в республике превышает число медиков в России и Приволжском федеральном округе, дефицит врачей участковой службы составляет 22%. В октябре 2015 года Росздравнадзор в ходе внеплановой комплексной проверки деятельности минздрава Удмуртии выявил грубые нарушения прав граждан на получение своевременной и эффективной медицинской помощи. В 2016 году оптимизация планировалась еще в 18 медучреждениях региона.

В апреле 2016 года эксперты центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения пришли к выводу, что минздрав Удмуртии продолжает сокращать медучреждения, несмотря на то, что, по данным Росстата, в регионе за 2015 год смертность выросла.

В течение 2015 года в республике возрос уровень смертности по инфекционной патологии — на 10%, болезням системы кровообращения — на 6%, по онкологическим заболеваниям — на 2,4%. При этом около 63,5% от общего количества умерших составляют умершие на дому.

Причем Удмуртия — это не единичный пример.

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В Пермском крае планируется реорганизовать шесть психиатрических учреждений в одно юридическое лицо ГБУЗ ПК «Краевая клиническая психиатрическая больница».

Коллектив психдиспансера считает, что процесс реорганизации грозит сокращением работников либо переводом на те должности, где более низкая заработная плата и нет льгот. Ожидаемое сокращение коечного фонда снизит качество оказания медпомощи населению. Ухудшится преемственность амбулаторной и стационарной помощи. Кроме того, есть опасения, что сократится финансирование обеспечения медицинскими препаратами, канцтоварами, рабочей одеждой и одеждой для пациентов, а также питания пациентов, содержания здания. Управление на расстоянии приведет к ухудшению оперативного видения и решения проблем медицинского учреждения и сотрудников.

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