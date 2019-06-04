Новокузнецк, Кемеровская область, 4 июня, 2019, 11:37 — ИА Регнум. В Новокузнецке прошло открытие нового арт-объекта — на фасаде жилого дома разместился десятиметровый портрет народного артиста России и общественного деятеля Владимира Машкова. Подарок городу преподнесла Сибирская генерирующая компания (СГК). Автор проекта — художник из Барнаула Евгений Алёхин. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, это первое масштабное арт-событие в преддверии международного фестиваля «Неделя уличного искусства», проходящего в Новокузнецке при поддержке СГК.

Отдел по связям с общественностью СГК СГК подарила Новокузнецку новый арт-объект

На открытие портрета пришли горожане и гости Новокузнецка, и, конечно, сам герой масштабного изображения, украсившего фасад в центре города. «Я ошеломлен! — признался Владимир Машков. — Это большой аванс, большая гордость, дорогие земляки, быть с вами — постоянно».

Евгений Алёхин принимает участие в новокузнецком фестивале «стрит-арта» уже не первый год. В рамках международной «недели уличного искусства» он уже создал портреты Ивана Бардина и Владимира Высоцкого, а в этом году продолжил «картинную галерею» на фасадах домов граффити-фреской Владимира Машкова. Старт фестиваля «Неделя уличного искусства-2019» состоится 15 июля.

Владимир Львович Машков родился в Туле и переехал вместе с родителями в Новокузнецк, когда ему было шесть лет. Вырос за кулисами Новокузнецкого театра кукол, в котором его мама служила режиссёром, а отец — актёром. В 2011 году учредил театральную премию имени свей мамы Н.И.Никифоровой «Золотой львёнок» в рамках фестиваля «Кукла в детских руках» и ежегодно вручает её победителю. В 2010 году Владимир Машков удостоен звания «Почётный гражданин Кемеровской области».